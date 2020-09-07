232 وفاة و4614 إصابة جديدة بكورونا في المسكيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الاثنين، 232 وفاة و4614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية المكسيكية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 67558، والإصابات إلى 634023 منذ بدء تفشي الفيروس.

وأشارت الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الخميس الذي سجلت فيه 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت الحكومة المسكيكية، أن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.