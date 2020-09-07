اليوم.. الترسانة يستضيف نجوم المستقبل وديًا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements
تقام في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانه، مع نظيره، فريق نجوم المستقبل، على ملعب حسن الشاذلي، بميت عقبة، ضمن استعدادات الفريقان لعودة منافسات الموسم الحالي، من دوري القسم الثاني.

وخاض الترسانة، مؤخراً، العديد من المواجهات الودية، حيث تغلب على سبورتنج 3-1، وخسر من فاركو 0-1، وتعادل مع اتحاد الشرطة 2-2، وتغلب على تليفونات بني سويف 2-1.

كما لعب النجوم، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مؤخرا مع الإعلاميين بهدف لكل منهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النجوم المقابل الترسانة 2-1

أخبار تهمك

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يوافق على التعاقد مع محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 20 ساعة

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

وزارة الري تفجر مفاجأة عن تأثر مصر بفيضانات السودان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: فضلت القلعة الحمراء على الزمالك لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ 33 دقيقة

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تليفونات بنى سويف يفوز على "النجوم إف سي" وديا

الترسانة يخسر من الإتصالات استعدادًا للموسم الجديد

نشرة أخبار "الفجر الرياضي" لأندية القسم الثاني

تعرّف على مباريات اليوم الودية لأندية المظاليم

المنصورة يواجه الترسانة استعدادا لمجموعة بحري

فاركو يستضيف جمهورية شبين وديًا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 ص

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

09:01 ص

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

09:30 ص

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

08:32 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

01:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟