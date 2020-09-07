انقطاع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
تحذر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي بداية من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79 وذلك اعتبارا من الساعة 8
صباح اليوم الاثنين الموافق 0792020 ولمدة 36 ساعة، وذلك نظرا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي.

وناشدت الشركة السادة المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات- الإسعاف- أقسام الشرطة- المصالح الحكومية، والمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

أخبار تهمك

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

منذ ساعة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يوافق على التعاقد مع محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ ساعة و 25 دقيقة

نجم الأهلي السابق: فضلت القلعة الحمراء على الزمالك لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ 34 دقيقة

وزارة الري تفجر مفاجأة عن تأثر مصر بفيضانات السودان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ يوم

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 ص

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

09:01 ص

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

09:30 ص

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

08:32 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

01:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟