وولفرهامبتون يتعاقد مع صفقته الصيفية الثانية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
وكالات
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تعاقد نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مع نجم أوليمبيك ليون الفرنسي، مارسال ليصبح الصفقة الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم مارسال /31 عاما/، الذي ساهم في تأهل ليون للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي، لصفوف وولفرهامبتون بعقد لمدة عامين.

وقال جيف شي الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي: "نحن سعداء للغاية بانضمام مارسال إلى الفريق ".

وأضاف شي "بعد أن خاض أكثر من 280 مباراة في الدوريات الكبرى، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، سيضيف مارسال قدرا كبيرا من الخبرة لفريقنا الشاب".

وتابع "بطبيعة الحال، كان مارسال خاضعا لطلب تصريح عمل بسبب جنسيته، ويسعدني أن اللجنة تشاركنا وجهة نظرنا حول كفاءة اللاعب وكيف يمكنه مساعدة الفريق".

ويأتي وصول مارسال بعد أن تعاقد وولفرهامبتون مع فابيو سيبفا /18 عاما/ مهاجم فريق بورتو البرتغالي، الذي انضم لصفوف الفريق الملقب بـ(الذئاب) أمس السبت مقابل 6ر35 مليون جنيه إسترليني (3ر47 مليون دولار)، ليصبح صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

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