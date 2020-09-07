هذا ما قاله مبارك عن تورط يوسف والي في قضية المبيدات المسرطنة (فيديو)

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كشف المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، رد فعل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على قضية المبيدات المسرطنة.



وقال "الليثي"، خلال إتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنه كان يقدم السياسة الزراعية للرئيس الأسبق مبارك في فبراير 2005، وسأله مبارك:"إيه هو موضوع المبيدات المسرطنة"، فشرح له كافة التفاصيل.



وأضاف، "مبارك قال الدكتور يوسف والي طيب ومحترم، ولكن هناك لصوص بيلعبوا من وراء ظهره".



شيع المئات من أهالي محافظة الفيوم، منذ قليل، جنازة الدكتور يوسف والى ميزار، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ملوفا بعلم مصر بمسقط رأسه بمقابر العائلة بقرية النزلة التابعة لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحضور أبناء عائلته وأبناء وبعض نواب البرلمان الحاليين والسياسين بالمحافظة.



وكان الدكتور يوسف والى لفظ أنفاسه الأخيرة، فجر السبت الماضي، عن عمر يناهز 90 عامًا، وأكد أقاربه انه أوصى بالدفن بجوار والده ووالدته.



وأكد المهندس محمود مجاهد زكى رزق أحد أبناء عائلة والي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بأن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة قد أوصاهم منذ أسبوع قبل وفاته، بقبول العزاء على المقابر فقط، دون أقامة اى سرادقات بمسقط رأسه بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.



وأضاف مجاهد بأن الدفنه في بمقابر العائلة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بالفيوم، حيث تم دفن والديه منذ سنوات بهذه المقابر.



وكان الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، توفى فجر السبت الماضي عن عمر يناهز ال 90 عاما، بعد صراع مرير مع المرض، وستشيع الجنازة اليوم الى مثواه الاخير بمقابر الاسرة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.



ولد يوسف والي عام 1931وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958 من الجامعة نفسها.



بعد تخرجه عمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشار علمي للقوات المسلحة المصرية عام 1968.



عام 1971 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرًا للزراعة. بعد تولي أحمد نظيف رئاسة الوزراء في 9 يوليو 2004، أحيل والي وخلفه أحمد عبد المنعم الليثي.



أصبح عضوًا في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984. وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.



شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

