فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
أمل الحلفاوي
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استمر غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، بعدما كان دخل حسابات رينيه فايلر مدرب الأحمر خلال مواجهة الفريق قبل الماضية أمام المصري.

وشارك صالح جمعة لبضع دقائق في مباراة الأهلي والمصري، والتي انتهت لصالح الأحمر بثنائية نظيفة في الجولة قبل الماضية من الدوري المصري الممتاز.

وقام السويسري رينيه فايلر المدير للفريق باستبعاده عن قائمة المباراة الماضية أمام دجلة التى أقيمت يوم الجمعة الماضي، وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، بالإضافة إلى مباراة حرس الحدود المقرر لها اليوم الإثنين.

وأظهرت المشاركة الأولى لصالح مع المدرب السويسري، أنه يحتاج مزيداً من الجهود وتقليل الوزن حتى يستعيد "فورمة" المباريات ويظهر مع الفريق بشكل مُستمر.

جدير بالذكر أن صالح جمعة كان ضمن المرشحين بقوة للرحيل عن النادي في يناير الماضي بعدما طلب فايلر الإستغناء عنه.

وفشل الأهلي في تسويق صالح، ليعود اللاعب لحسابات المدرب مرة أخرى بعدما قرر الأخير العفو عنه ومنحه فرصة ثانية في حال أثبت نفسه.

ووضع المدير الفني روشتة علاج لعودة صالح جمعة مرة أخرى، حيث حدد برنامجًا تأهيليًا خاصا لتجهيزه، وإنقاص وزنه وإعداده بدنيًا بشكل جيد للمرحلة المقبلة.

واجتمع فايلر بمساعده توماس بينكيل مخطط الاحمال البدنية وايضا محمد النجار اخصائي التأهيل بالجهاز الفني من أجل وضع برنامج تأهيل لتجهيز صالح جمعة وتأهيله بدنياً ومساعدته على استعادة وزنه المثالي ولياقته ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل جيد.

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