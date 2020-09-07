تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





واوضحت الهيئة أن هذه الخطوط تشمل:





أولًا: خط القاهرة الإسكندرية





متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة





ثانيًا: خط القاهرة السد العالي





متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:





- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة





- أسيوط أسوان مدة 30 دقيقة





ثالثًا: خط بنها بور سعيد





متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة





رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط





متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة





وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.



