وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

كشف المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، حقيقة تورط الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق في قضية المبيدات المسرطنة.





وأكد "الليثي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن والي لم يقدم للمحاكمة في قضية المبيدات المسرطنة، ولم يرد يذكر "والي" في الحكم الوحيد الصادر ضد مجموعة من الأشخاص في قضية المبيدات المسرطنة والذي صدر فيها حكم في 2004.





وأوضح أنه وجه بتشكيل لجنة بعد صدور القرار لفحص هل يوجد في مصر مبيدات مسرطنة، منوها بأن اللجنة أثبتت أنه دخل مصر 4 أنواع من المبيدات مسببة للسرطان خلال الفترة ما بين "1999 حتى 2001".





وأشار إلى أنه أرسل تقرير اللجنة إلى كل الجهات، وناشد الفلاحين حينها برد هذه المبيدات إذا كانت لديهم، ولكن لم يستجب له أحد، مؤكدا أن يوسف والي ليس له أي دخل بهذه القضية مطلقا، معلقا: "الكل يعلم نزاهة يوسف والي، وليس له أي دخل بالواقعة".





وكان شيع المئات من أهالي محافظة الفيوم، جنازة الدكتور يوسف والى ميزار، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ملوفا بعلم مصر بمسقط رأسه بمقابر العائلة بقرية النزلة التابعة لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحضور أبناء عائلته وأبناء وبعض نواب البرلمان الحاليين والسياسين بالمحافظة.





وكان الدكتور يوسف والى لفظ أنفاسه الأخيرة، فجر السبت الماضي، عن عمر يناهز 90 عامًا، وأكد أقاربه انه أوصى بالدفن بجوار والده ووالدته.





وأكد المهندس محمود مجاهد زكى رزق أحد أبناء عائلة والي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بأن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة قد أوصاهم منذ أسبوع قبل وفاته، بقبول العزاء على المقابر فقط، دون أقامة اى سرادقات بمسقط رأسه بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.





وأضاف مجاهد بأن الدفنه ستكون فى الخامسة من مساء اليوم، بمقابر العائلة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بالفيوم، حيث تم دفن والديه منذ سنوات بهذه المقابر.





وكان الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، توفى فجر السبت الماضي عن عمر يناهز ال 90 عاما، بعد صراع مرير مع المرض،





ولد يوسف والي عام 1931وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958 من الجامعة نفسها.





بعد تخرجه عمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشار علمي للقوات المسلحة المصرية عام 1968.





عام 1971 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرًا للزراعة. بعد تولي أحمد نظيف رئاسة الوزراء في 9 يوليو 2004، أحيل والي وخلفه أحمد عبد المنعم الليثي.





أصبح عضوًا في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984. وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.



