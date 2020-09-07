عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

توفيت الفنانة عايدة كامل، والدة الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، عن عمر ناهز 89 عاما.





وكتب المجلس الأعلى في بيان قد أصدره منذ قليل: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، والموظفون بالمجلس الأعلى للثقافة، والدة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي".





وتابع البيان: "نسأل الله أن يتغمدها برحمته، ويُلهم الدكتور هشام وأسرته الصبر والسلوان".







