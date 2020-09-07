عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
توفيت الفنانة عايدة كامل، والدة الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، عن عمر ناهز 89 عاما.

وكتب المجلس الأعلى في بيان قد أصدره منذ قليل: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، والموظفون بالمجلس الأعلى للثقافة، والدة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي".

وتابع البيان: "نسأل الله أن يتغمدها برحمته، ويُلهم الدكتور هشام وأسرته الصبر والسلوان".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة عايدة كامل عايدة كامل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ يوم

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

منذ ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ ساعة و 26 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الأهلي السابق: فضلت القلعة الحمراء على الزمالك لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الري تفجر مفاجأة عن تأثر مصر بفيضانات السودان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوافق على التعاقد مع محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 20 ساعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الثقافة تنعي "غنوة" ابنة الموسيقار محمد سليمان

نقابة المهن السينمائية تنعى المخرجة مها عرام

"الفجر" تنعي والد الأستاذة دينا الفولي

"الفجر" تنعي والدة الزميل فتح الله رضوان

"الفجر" تنعي والد الزميل الصحفي حسين معوض

"الفجر" تنعى والدة الزميل محمد عبدالرحمن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 ص

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

09:01 ص

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

09:30 ص

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

08:32 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

01:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟