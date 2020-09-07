الهند تقفز إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الاثنين، بأن الهند قفزت إلى المركز الثاني عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

وفي وقت سابق، رصدت وزارة الصحة في الهند، 86432 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 4023179، منها 846395 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ15271 حالة نشطة منذ أمس) و3107223 حالة شفاء.

 

وتصدرت دولة الهند المرتبة الثالثة، على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطى عتبة الـ4 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وكانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ارتفعت في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 1089 حالة وفاة وبلغت 69561 وفاة.

 

ويعود أكبر قدر من الإصابات في الهند إلى ولاية ماهاراشترا غرب البلاد، وتليها أربع ولايات جنوبية: تامل نادو وأندرا برديش وتيلانغانا وكارناتاكا، لكن وتيرة تفشي الوباء تواصل الارتفاع في باقي أنحاء البلاد أيضا.

 

وقال  مستشفى في بلدة سواقرام بولاية ماهاراشترا، الطبيب إس. بي. كالانتري، تأكيده أن كثيرا من المواطنين بدؤوا يتجاهلون في الآونة الأخيرة الإجراءات الوقائية الصحية مثل ارتداء الكمامة، مقرا بأن الفيروس انتقل في الأسابيع الأخيرة من المدن الكبيرة إلى القرى الصغيرة، وفقًا وكالة "أسوشيتد برس".

 

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