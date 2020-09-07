أديب يعلن عن مكافأة مالية.. ويؤكد: "لن ألاحقكم جنائيا" (فيديو)

أعلن الإعلامي عمرو أديب، مكافأة مالية وقدرها 20 ألف جنيه لمن يرشد عن مكان كأس الأمم الأفريقية المختفي، لافتا إلى أن من سيكشف عن مكان الكأس لن يطارده جنائيا.





وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا عايز حد يقولنا الكأس فين.. ومستعد أدفع أكتر من 20 ألف جنيه للي هيعرفنا مكانه"، منوها بأن الكاف اعتبر الكأس تذكار تاريخي.





وفي سياق متصل، عقب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على فقدان كأس الأمم الإفريقية من داخل اتحاد كرة القدم.





وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر": "منذ عشر سنوات وبطولة كأس افريقيا لم يكن موجود من الأساس، ومنذ حريق الجبلاية في 2013، تم سرقة الكأس".





وواصل:" لماذا تم فتح الموضوع بعد كل هذه السنوات، والبعض أدعى وجود الكأس عندي، وتم التواصل معي من جانب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية".





وزاد:" هناك جزء من تصفية الحسابات، ويجب أن أوضح الصورة كاملة بعد الأقاويل التي خرجت خلال الساعات الماضية".





وأكمل: "لا يوجد شئ أسمه نسخة أصلية في اتحاد كرة القدم، كل النسخ الموجودة ليست "أصلية"، الاتحاد الإفريقي يقوم بتصميم تلك النسخ من الكؤوس في إيطاليا، وليست ذهب كما يشاع، هي فقط مطلية بماء الذهب".





وعلى صعيد آخر، قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر أبهرت العالم كله خلال قرعة مونديال كرة اليد 2021.





ووصف "صبحي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن حفل قرعة مونديال كرة اليد بالعرس الرياضي والحدث الرياضي الوحيد في ظل أزمة فيروس كورونا.





وأضاف وزير الشباب والرياضة: "أردنا أن نظهر أمام العالم كله إمكانيات الدولة المصرية، ونفرح نفسنا ونؤكد على قدرة الدولة المصرية بدعم قياداتها السياسية لما ستكون عليه مصر في المستقبل".





هذا، وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 يناير 2021 إلى 31 من نفس الشهر، عن مجموعات حديدية وأخري متوازنة، وذلك خلال القرعة التي أقيمت مساء السبت، تحت سفح الأهرامات بمدينة الجيزة.



