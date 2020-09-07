هنا الزاهد تكشف حكاية فيلم "باربي" الذي ألفه طلعت زكريا قبل وفاته وسر اختيارها لبطولته

كشفت الفنانة هنا الزاهد حكاية فيلم "باربي" الذي كتبه الفنان طلعت زكريا وسر اختيارها لبطولته، لافتة إلى أن فكرة الفيلم كتبها النجم الراحل قبل وفاته، مشيرة إلى أنه كانت تربطه بها صلة قرابة قوية، وكان زوجا لوالدتها وتعتبره مثل والدها.





وقالت في تصريحات صحفية: "الراحل كان يراني حقيقة مثل "باربي" ويقول لي أنتي (باربي المصرية)، كما كان يعرف أني أحب الأطفال جدا، لهذا كتب فكرة الفيلم وقال لي "قدمي هذا العمل فهو مناسب جدا لك".





وأشارت إلى أن بسبب ما تقدم ذكره جاءت فكرة تقديمها للشخصية، مضيفة "بدأت في اتخاذ خطوات فعلية، وقررت وضع شكر خاص لطلعت زكريا على تتر الفيلم باعتباره صاحب الفكرة".







