أنغام تعلن الانتهاء من تسجيل ألبومها الخليجي الجديد "مزح"

وعلقت على الصورة قائلة "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد مزح جاهز".

وطرحت أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحالك" عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى تميم.

وطرحت أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحالك" عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى تميم.