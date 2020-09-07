أنغام تعلن الانتهاء من تسجيل ألبومها الخليجي الجديد "مزح"

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements

نشرت أنغام صورة تجمعها بمهندس الصوت أمير محروس على حسابها الخاص بموقع "تويتر"، للإعلان عن انتهاءها من تسجيل كافة أغاني ألبومها الخليجي الجديد

وعلقت على الصورة قائلة "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد مزح جاهز".

وطرحت  أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحالك" عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى تميم.

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبوم "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك".

أخبار تهمك

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق: فضلت القلعة الحمراء على الزمالك لهذا السبب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن انتقال رمضان صبحي وإكرامي إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

05:06 ص

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

01:32 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟