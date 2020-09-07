أنغام تعلن الانتهاء من تسجيل ألبومها الخليجي الجديد "مزح"
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
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نشرت أنغام صورة تجمعها بمهندس الصوت أمير محروس على حسابها الخاص بموقع "تويتر"، للإعلان عن انتهاءها من تسجيل كافة أغاني ألبومها الخليجي الجديد
وعلقت على الصورة قائلة "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد مزح جاهز".
وطرحت أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحالك" عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى تميم.
يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبوم "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك".