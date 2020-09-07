تشكيل جديد لمنتخب إيطاليا بأمر من مانشيني

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:04 ص
بوابة الفجر
وكالات
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مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني تشكيلة منتخب بلاده في مواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم غداً الإثنين، في محاولة لتفادي مخاطر الإصابات.

وتعادلت إيطاليا 1-1 مع ضيفتها البوسنة يوم الجمعة، وقال مانشيني إنه متررد في إشراك لاعبيه مرتين في غضون 4 أيام في بداية الموسم.

وانطلقت مباريات دوري الأمم قبل بداية الدوري المحلي في العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف المدرب الإيطالي: "على الأرجح سنغير العديد من اللاعبين، بعضهم تدرب مرتين فقط وانضموا للمعسكر دون لعب أي مباراة، إنه وضع غريب".

وتابع في إشارة إلى ستيفانو سينسي لاعب إنتر ميلان الذي تعرض للعديد من الإصابات في الموسم الماضي: "لا أريد تعرضهم لإصابات، من المستحيل أن يلعب ستيفانو سينسي على سبيل المثال مباراتين في أربعة أيام".

وأبدى مانشيني ثقته في مويس كين (20 عاماً) ونيكولو زانيولو (21 عاماً)، اللذين استبعدهما من تشكيلة المنتخب العام الماضي، بعد وصولهما متأخرين إلى المعسكر.

وقال: "زانيولو وكين نضجا مؤخراً، وأتمنى أن يواصلا سيرهما على الطريق الصحيح".

وأضاف: "نيكولو يمكنه اللعب في الجناح على الجانب الأيمن أو بين ثلاثة لاعبين في خط الوسط ولديه فرصة هائلة للتطور".

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