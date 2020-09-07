محمد شاهين يحيي حفلا غنائيا بدبي الخميس المقبل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:27 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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يحيي المطرب محمد شاهين، حفلًا غنائيًا يوم الخميس المقبل الموافق ١٠سبتمبر  بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقدم شاهين، باقه من أعماله الغانية الخاصة به من بينها أغاني ألبومه الأخير "ده اللي جاي".

يذكر أن أخر البومات محمد شاهين "ده اللي جاي" والذي تعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشاعر أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي.

كما تعاون مع أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، وغيرهم.

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