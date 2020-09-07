حسن مصطفى يفسر تصريحاته عن تفويت مصر لفرنسا في كرة اليد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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حرص حسن مصطفى نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على تفسير تصريحاته التي قالها خلال سحب قرعة بطولة كأس العالم بكرة اليد أمس السبت في مصر.

ورفض حسن مصطف الهجوم الذي تعرض له، بعد حديثه على هامش قرعة بطولة العالم لكرة اليد، بأن الرئيس الراحل حسني مبارك طلب منه أن يقوم منتخب اليد بتفويت مباراته مع فرنسا بكأس العالم 2001.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش": "من ينتقدني إما شخص مغرض أو لا يفهم حديثي، أولا ما قلته مداعبة، ثانيًا حديث الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك معي كان بعد نهاية مباراة مصر وفرنسا في بطولة العالم لكرة اليد".

وتابع: "الرئيس جاك شيراك تحدث معي عقب مباراة فرنسا ومصر وقال إنه شعر أن منتخب فرنسا لن يستطيع الفوز على مصر، وأكد أنه صديق المصريين وصديق الرئيس الراحل مبارك، فرديت عليه بمداعبة وقلت له لذلك تحدث معي الرئيس مبارك وطلب مني تفويت المباراة، لكن الأمر كان في إطار مداعبة".

 وتسائل: "هل يعقل أن يطلب مني رئيس جمهورية تفويت مباراة في بطولة عالم ؟!"

وأضاف حسن مصطفى أنه مسئول عن ما قاله على هامش قرعة بطولة العالم لكرة.

وجاء نتيجة القرعة على النحو التالي :- 

المجموعة الأولى: كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا - المجر
 
المجموعة الثانية: بولندا - البرازيل - إسبانيا - تونس

المجموعة الثالثة: أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر

المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج - النمسا. 

المجموعة السادسة: المغرب - آيسلندا - البرتغال - الجزائر

المجموعة السابعة: المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد - مصر

المجموعة الثامنة: روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا - بيلاروسيا

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