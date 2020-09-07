الكشف عن موقف معارين الأهلي من العودة بداية الموسم الجديد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، عن فوز نادي الجونة على نظيره بيراميدز في لقاء اليوم.

وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفوز اليوم في لقاء الجونة هو مجرد خطوة من خطوات يرغب نادي الجونة في تحقيقها".

وتابع: "المباريات المقبلة لنادي الجونة هي بالنسبة لنا مباريات كؤؤوس".

وتحدث نادر شوقي عن لاعبي الفريق الأحمر المعارين في صفوف نادي الجونة، مؤكدًا: " الأهلي لم يطلب عودة أكرم توفيق حتى الآن بشكل رسمي ولكن هو قريب جدًا".

وأضاف: "أحمد ياسر ريان مرشح للعودة أيضًا، كما أن باسم علي مرشح هو الآخر".

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