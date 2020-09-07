نادر شوقي: علاقتي انتهت برمضان صبحي وليس لي علاقة بإنضمامه لبيراميدز

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:19 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، والوكيل السابق لرمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي والأهلي سابقًا وتجم منتخبنا الأولمبي، عن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز، بعدما أعلن مسؤولو النادي الأخير إقامة مؤتمر صحفي لتقديم اللاعب غدًا الإثنين.

وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك علاقة مع رمضان صبحب باعتباري وكيله ولكن الآن ليس لي تدخل في شأنه".

وأضاف: "ليس لي علاقة الآن برمضان صبحي ولا بإنضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز ولا أعلم أي شيء في ذلك الأمر".

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