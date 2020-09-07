صدمة قوية لإدارة مانشستر سيتي









كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعرض لصدمة قوية بشأن التعاقد مع صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن نادي أتلتيكو مدريد رفض التخلي عن مدافعه الدولي الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينز، لمانشستر سيتي.





وتابعت الصحيفة، أن مانشستر سيتي قدم لأتلتيكو مدريد مبلغ 62 مليون جنيه استرليني لضم خمينيز دون حساب الإضافات.





وينتهي عقد خيمينيز مع أتلتيكو مدريد في عام 2023، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 109 ملايين جنيه استرليني.



