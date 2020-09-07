عمرو يوسف ممازحا كندة علوش: "دي من شبرا مش من سوريا"









وأوضح خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "ON" "لما تشوف تفاعل كندة على الأغاني الشعبي هتلاقيها من شبرا مش من سوريا".





ولفت إلى أن هناك ذكريات جميلة تجمعه بالمطربة بوسى مشيرًا إلى أنها "ولعت الدنيا" في حفل زفافه على كندة علوش.





يذكر أن شركة "سينيرجي" وضعت الخطوط الأخيرة لمسلسل "الملك" حيث من المقرر أن يؤدي النجم عمرو يوسف دور أحمس طارد الهكسوس وذلك برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى.

مسلسل "الملك" رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوى.









قال الفنان عمرو يوسف، إن زوجته الفنانة كندة علوش، تحب المطربة بوسي، جدًا وتحب الأغانى الشعبية التي تغنيها الأخيرة.