تصريحات نارية من إبراهيموفيتش لمدرب منتخب السويد.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:10 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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هاجم النجم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، مدرب منتخب بلاده السويد يان أندرسون، بسبب عدم إشراكه ديان كولوسيفسكي أساسيا منذ البداية أمام منتخب فرنسا في دوري الامم الأوروبية لكرة القدم.

وخسر المنتخب السويدي أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف، في افتتاح مباريات الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وكتب إبراهيموفيتش عبر "تويتر": "يا لها من مزحة سخيفة، دليل آخر على عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب ما يتسبب في تعثر الكرة السويدية".

وبعد المباراة تحدث كولوسيفسكي، لاعب يوفنتوس الجديد، أنه لم يحصل على فرصة كافية لإثبات قدراته مع الفريق عندما شارك بديلا للاعب سيباستيان لارسون.

وعبر أندرسون مدرب منتخب السويد، عن دهشته من رد اللاعب الشاب وأكد أنه ربما يحصل على فرصة أكبر للعب في مباراة منتخب البرتغال يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف:" لم أتحدث إليه بعد ذلك لكن إن كان قال ذلك فهذا رأيه بكل تأكيد وسنتحدث عن ذلك فيما بعد".

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