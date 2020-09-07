عبد اللطيف: مباريات الزمالك في الدوري إعداد لإفريقيا فقط

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حسين 

أكد حسين عبد اللطيف، لاعب نادي الزمالك السابق، أن مباريات الدوري المصري هي مجرد إعداد للفريق استعدادا لخوض المباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد اللطيف خلال حواره ببرنامج الماتش: "مباريات الدوري إعداد الزمالك لإفريقيا، لكن لا يمنع أن يأخذ الزمالك كل المباريات بجدية مثلما رأينا الأداء الرائع أمام بيراميدز والأهلي والمباريات الكبيرة".

وأكمل : "متفائل بأحمد عيد، فهو يملك طموح كبير وإمكانياته جيدة، لديه نواقص لكن سيتطور مع مرور الوقت لكي نقدر على الحكم عليه، ومع وجود المثلوثي أعتقد أن حازم إمام سيكون له الأفضلية لأننا رأينا مستواه ونعرفه".

يذكر أن نادي الزمالك كان قد تمكن من الفوز على نظيره نادي طلائع الجيش اليوم الأحد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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