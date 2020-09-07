لقاء سويدان لـ"الفجر الفني": "سيد درويش" ساهم في تعريف الجيل الجديد بأغانيه وألحانه.. وتكشف رد فعل "سمير صبري" على المسرحية (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن تفاصيل الدور الذي تقدمه في مسرحية "سيد درويش" وهي شخصية "جليلة" والشهيرة بـ "جليلة شخلعة".

وأعربت سويدان، في لقاء خاص مع "الفجر الفني" عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال بشأن الدور الذي تقدمه في المسرحية، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية ومقتنعة بالدور الذي تقدمه والذي يبدو مختلفا عن الأدوار التي قدمتها في أعمالها السابقة.

وكشفت عن رد فعل الفنان سمير صبري، بعد حضور عرض المسرحية، حيث أشاد بالفريق المسرحي المشارك في المسرحية بشكل عام ودورها بشكل خاص.

وأكد الفنانة لقاء سويدان، أن هذا العمل ساهم بشكل كبير في معرفة الجيل الحديث من الشباب وصغار السن لأغاني سيد درويش وألحانه، حيث قالت: "الناس بدأت تبحث عن أغاني سيد درويش بعد مشاهدتها للعرض".

وتابعت أنها عقدت جلسات مع الفنان ميدو عادل، لتسجيل الاغاني والبحث عن طبقة تناسب صوتهما سويا وخاصة في الاغاني التي يقدموها سويا خلال العرض.




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