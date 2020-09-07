اليوم.. محاكمة محاكمة فتاة التيك توك شيماء شاكر ومازن المميز

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:11 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح القاهرة الاقتصادية محاكمة شيماء أحمد شحاتة شاكر إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن ابراهيم الطاهر محمد وشهرته "مازن المميز" بعد إحالتهما، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع فى واقعة فتاة التيك توك منة عبد العزيز وما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار حسن الجوهري في 28 يوليو الماضي "مازن ابراهيم الطاهر محمد وشهرته " مازن المميز " والمتهمة شيماء احمد شحاتة شاكر للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية بالقضية رقم 1319 لسنة 2020 جنح مالية والمقيدة برقم 1467 لسنة 2020 حصر اقتصادية. 

وجاء قرار الإحالة بعد الاطلاع على الأوراق الخاصة بالتحقيقات والتي قيدت جنحة بالمادتين 25 و138 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين في غضون شهر مايو 2020 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة اعتديا على المبادئ والقيم الاسرية في المحتمع المصري بأن نشرا عن طريق الشبكة المعلوماتية _ الصفحات الخاصة بهما على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام _ مقاطع مرئية وصور ومنشورات تضمنت تعديا علي تلك المبادئ والقيم وأتاحا للكافة الاطلاع على محتواهم على النحو المبين بتقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي _ المرفق على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضد المتهمة، بعد نشرها عدة مقاطع مخلة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها ونسبت لها إتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مازن المميز شيماء شاكر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 20 ساعة

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن انتقال رمضان صبحي وإكرامي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق: فضلت القلعة الحمراء على الزمالك لهذا السبب

منذ ساعة و 12 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 7 ساعات

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

05:06 ص

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

01:32 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟