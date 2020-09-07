ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وحرس الحدود









يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز السيطرة على جدول صدارة هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ١٦ هدف.





ويستعد التادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:





1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدف.





2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف.





3- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 8 أهداف.





4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 7 أهداف.





5- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 7 أهداف.





6- والتير بواليا، لاعب الجونة، 7 أهداف.





7- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف.





8- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف.









9- مروان حمدي، لاعب وادي دجلة، 6 أهداف.



