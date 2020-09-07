ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وحرس الحدود

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تمكن نادي الزمالك من الفوز على نظيره نادي طلائع الجيش أمس الأحد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد التادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- الأهلي 65 نقطة.

2- الزمالك 51 نقطة. تعديل

3- بيراميدز 45 نقطة.

4- المقاولون العرب 43 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.

6- سموحة 32 نقطة.

7- إنبي 32 نقطة.

8- الانتاج الحربي 30 نقطة.

9- الجونة 28 نقطة.

10- مصر المقاصة 27 نقطة.

11- الاسماعيلي 27 نقطة.

12- حرس الحدود 26 نقطة

13- طلائع الجيش 26 نقطة.

14- وادي دجلة 26 نقطة.

15- أسوان 25 نقطة.

16- المصري 22 نقطة.

17- اف سي مصر 18 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.

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