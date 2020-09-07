رونالدو يقترب من المشاركة مع البرتغال أمام السويد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، من اللحاق بمباراة فريقه أمام السويد، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن يوم الخميس الماضي في بيان رسمي، أن رونالدو يعاني من التهاب في إصبع القدم اليمنى، مما تسبب في غيابه عن مباراة كرواتيا الماضية.

وظهر رونالدو في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق، مما يعني اقترابه من المشاركة في اللقاء المقبل أمام السويد.

وقال فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو":" رونالدو تدرب وهو في حالة أفضل بكثير، وسيتدرب مجددًا ومن حيث المبدأ سيغادر مع الفريق إلى السويد".

وتابع:" بعد ذلك سنقوم باتخاذ قرارًا بشأن مشاركته المحتملة في المباراة". 

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