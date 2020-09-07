سلوان طه تكتب: ستسقط أوراق الشجر في خريف هذا العام أيضا





ستسقط أوراق الشجر،

في خريف هذا العام أيضاً..





ومن ثم، ستأتي أيامٌ باردةٌ

تتجمد فيها الأطراف.. والأحلام على حد السواء..





ستمطر كثيراً على الأرجح،

وسنشاهد المطر من خلف زجاج النوافذ..





بهدوء..





وكأن السماؤ تبكي نيابة عن أوجاعنا،

وعن كل مرة أرغمنا فيها أنفسنا على التظاهر بالقوة-





التى تخذلنا بمجرد أن تستدير ظهورنا!

سيمر الوقت..





وستَنبُت زهوراً رقيقة،

كأنها أعتذاراً من العالم عن كل مرة





كادت أرواحنا تنطفيء..

ولكن لسبب ما.. لم يحدث ذلك!





سيأتي الصيف مرة أخرى،

وسنشكوا رطوبة الجو .. والزحام..





وضغط العمل.. والضوضاء..

وسنسهر في ليالي الصيف الطويلة..





آملين أن تأتي نسمة منعشة،

تذكرنا أن كل الأشياء الجميلة في هذا العالم..

تأتي فقط عندما نَمِل الانتظار..





سيمر الوقت مرة أخرى،

وستسقط أوراق الشجر في خريف هذا العام أيضاً!







