إسلام ساسو بصحبة أحمد سعد.. ويعلق "تخيلوا بنعمل ايه؟"









شارك موزع المهرجانات إسلام ساسو جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بمرقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهر بالصورة برفقة النجم أحمد سعد وعلق قائلًا: "تخيلوا بنعمل ايه؟" .ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وتباينت التعليقات والتي أثارت حيرة متابعيه ومن أبرزها "أغنية جديدة مثلاً؟".ويعد الموزع إسلام ساسو، من أشهر صناع المزيكا الالكترونية، وتعاون مع العديد من مؤدي المهرجانات الشعبية، والمطربين الشعبيين، وله مئات الأعمال التي ذاع صيتها، لخفة لحنها على آذان الجمهور والمستمعين، كما طرح مؤخرًا مهرجان جديد بعنوان "كعب الغزال"، غناء المطرب الشعبي حسن شاكوش.وفي سياق منفصل، أعلن الفنان أحمد سعد خطوبته مؤخرًا على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".