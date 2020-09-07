إسلام ساسو بصحبة أحمد سعد.. ويعلق "تخيلوا بنعمل ايه؟"

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

شارك موزع المهرجانات إسلام ساسو جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بمرقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر بالصورة برفقة النجم أحمد سعد وعلق قائلًا: "تخيلوا بنعمل ايه؟" .

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وتباينت التعليقات والتي أثارت حيرة متابعيه ومن أبرزها "أغنية جديدة مثلاً؟".

ويعد الموزع إسلام ساسو، من أشهر صناع المزيكا الالكترونية، وتعاون مع العديد من مؤدي المهرجانات الشعبية، والمطربين الشعبيين، وله مئات الأعمال التي ذاع صيتها، لخفة لحنها على آذان الجمهور والمستمعين، كما طرح مؤخرًا مهرجان جديد بعنوان "كعب الغزال"، غناء المطرب الشعبي حسن شاكوش.

وفي سياق منفصل، أعلن الفنان أحمد سعد خطوبته مؤخرًا على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أخبار تهمك

بعد انتهاء الإيقاف.. كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ ساعتين و 28 دقيقة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن انتقال رمضان صبحي وإكرامي إلى بيراميدز

منذ ساعتين

الصحة: تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 11 ساعة

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

01:32 ص

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟