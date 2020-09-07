حنان سليمان لـ"الفجر الفني": هذا ما جذبني للمشاركة في "حب عمري".. أسعى لتقديم أدوار تحترم عقلية المشاهد.. وسعيدة بردود الفعل على "ونسني"







وتحدثت حنان سليمان، في حوار خاص لـ"الفجر الفني" عن مشاركتها في مسلسل "حب عمري" الذي عُرض في الموسم الرمضاني لعذا العام، وكواليس العمل وتجربتها بمسلسل "ونسني "وطموحها بمجال الفن والسر وراء انتقاء أدوارها بعناية والكثير من الامور الأخرى.



وإليكم نص الحوار..



بداية نهنئك علي نجاح مسلسل "حب عمري".. ولكن نود أن نعرف ما الذي جذبكي للمشاركة به؟

جذبني أن الورق مكتوب بطريقة جيدة والموضوع الذي يتناوله المسلسل جديد وقوي بالإضافة إلي أن يقوم ببطولته مجموعة من الشباب، وفريق العمل متميز وموهوب ومهتم بعمل شيء جيد وجميعهم محترفين .



كيف كانت تجربتك في مسلسل "حب عمري"؟

تجربة رائعة وفريدة من نوعها، فالمسلسل يتناول موضوع اجتماعي مناسب ليس به شئ يستفز الجمهور وعندما عُرض الدور عليّ لم أتردد في قبوله.



من قام بترشيحك للمشاركة في "حب عمري"؟

فداء الشندويلي هي من قامت بترشيحي وسررت بذلك الترشيح.



بما تصفين تجربة العمل مع هيثم شاكر للمرة الأولى؟

تجربة رائعة وهيثم شاكر ممثل ممتار وتلقائي ومتميز جداً واعتبره موهبة فريدة للغاية، وأنا سعيدة جداً بالعمل معه فهو محترف وحريص علي تقديم عمل جيد وأتمني النجاح والتوفيق له ولكل المشاركين في المسلسل.



كيف كانت أجواء وكواليس التصوير؟

الكواليس كانت جميلة ومبهجة جداً وكنت أشعر بسعادة كبيرة حينما أذهب للتصوير وأنا سعيدة بالعمل مع فنانين لديهم حس فني وهذا يخلق حالة مميزة سواء سهر الصايغ أو هيثم شاكر.



هل توقعتي النجاح الذي حققه المسلسل؟

عادة لم أشغل نفسي بالتوقعات فالتوقع شيء صعب لأن هناك ظروف معينة مثل الترويج الجيد للعمل لأن المسلسل إذا تم عرضه علي قنوات تمتلك جمهور كبير تحقق مشاهدة عالية بعكس القنوات الأخرى.



ما سر النجاح الذي حققه مسلسل حب عمري من وجهة نظرك؟

أننا كنا نعمل معاً كأسرة واحدة كما أن جميع الفنانين يتمتعون بقدر كبير من الإحترام والتقدير ولا أحد فينا يتدخل في الورق ولا الحوارات، وكنا نقوم بالشغل المطلوب مننا بمنتهي التعاون والحب فجميعنا كنا نعيش في جو أسري يسوده الحب والاحترام.



حدثينا عن تجربتك بمسلسل "ونسني"؟

تجربة فريدة من نوعها وجميلة وتجربة شبابية وهذا ما دفعني لقبول العمل، فكنت سعيدة بهذا العمل والحمد لله لاقى استحسان الجمهور.



هل تابعتي ردود أفعال الجمهور على المسلسل ؟

بالفعل تابعت ردود فعل الجمهور علي المسلسل وردود الأفعال كانت إيجابية وأنا سعيدة بهذه الردود لأن عند مصادفتني بأي شخص يتحدث عن الشخصية التي أجسدها وهذا دليل علي نجاح المسلسل.



ما رأيك في عرض بعض المسلسلات علي المنصات الإلكترونية.. وهل يؤثر ذلك على نجاحها؟

المنصات تعتبر جمهور الشباب؛ لكن جمهور البيوت والقهاوي غير مناسبة لهم بالمرة لأنها مقتصرة علي فئة الشباب فقط، والقليل من يتعامل مع السوشيال ميديا ومن وجهة نظري هذا يؤثر علي نجاح المسلسل.



ما الشخصية التي تتمني تقديمها الفترة المقبلة؟

لا توجد شخصية معينة أتمني تقديمها فأنا بحاول أجدد من نفسي في طريقة أدائي ومذاكرتي للشخصية ، فانا لم أنتظر شخصية جديدة ولكن أعمل جاهدة علي تقديم أعمال ناجحة.



ما هو طموح حنان سليمان في مجال الفن؟

طموحي هو أن أقدم أعمال ناجحة تفيد الجمهور وتحترم عقليتهم وأن أترك بصمة في الوسط الفني.



ما مدى اهتمامك بالسوشيال ميديا؟

أنا لست مهتمية كثيراً بالسوشيال ميديا لأن لا توجد بها مصدقية ونسبة الحقيقة بها ضعيفة.



هل تشغلك البطولة المطلقة؟

لا تشغلني البطولة المطلقة علي الاطلاق، وأؤمن بأن البطولة هي البطولة الجماعية ولكن هدفي هو تقديم أعمال ناجحة وهادفة للجمهور.



ما السر وراء اختيار أدوارك بعناية؟

أولاً الأدوار تعرض عليا ثم أقوم يإختيار الأدوار التي تحافظ علي مصدقيتي لدي الجمهور والتي تضيف لمسيرتي الفنية.



في النهاية .. ما هي النصيحة التي توجهيها للجمهور للوقاية من فيروس كورونا ؟

الحرص والعناية وإتباع كافة الاجراءات الإحترازية للوقاية من الفيرس وعدم الاستهانة بالموضوع والوعي بخطورته.









تعشق الفن ومع كل دور تقدمه تثبت أنها صاحبة موهبة حقيقية وتبهرك بأدائها الذي يتميز بالبساطة والسلاسة كما تجيد تجسيد كل شخصية تقوم بها، قدمت العديد من الاعمال ونجحت في أن تجعل جمهورها يتشوق لمشاهدة أعمالها الجديدة.