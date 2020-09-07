باريس سان جيرمان يخطط لضم ثنائي نجم نابولي





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في الدخول بقوة في سباق الصراع على التعاقد مع أحد أهداف مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وشددت صحيفة لا كورييري ديلو سبورت الإيطالية على أن النادي الفرنسي يسعى لتدعيم صفوفه بمزيد من الصفقات القوية من أجل حلم التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الذي كان قريبًا منه في نسخة الموسم الماضي قبل أن يخطفه منه بايرن ميونخ في لشبونة.





ونوهت الصحيفة الإيطالية أن تقارير صحفية أكدت مؤخرًا أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع خاليدو كوليبالي نجم نابولي والمنتخب السنغالي كما أن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى أيضا للتعاقد مع النجم السنغالي.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن باريس سان جيرمان يتطلع للفوز بخدمات كوليبالي بالإضافة إلى خدمات زميله نجم وسط نابولي الإسباني فابيان رويز.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي يجس حاليًا نبض نابولي بشأن التعاقد مع نجميه كوليبالي ورويز.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن خطة الفريق الفرنسي تقضي بالتعاقد مع اللاعبين معا في صفقة تبلغ قيمتها 140 مليون يورو أي ما يعادل 70 مليون يورو لكل منهما.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان يطمح في تدعيم خط دفاعه بنجم جديد بعد أن رحل عنه قائده تياجو سيلفا الذي انتقل مؤخرًا إلى تشيلسي.



