موعد إعلان صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز













أعلن رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي الحالي انتقاله بشكل رسمي إلى فريق بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكد لاعب الفريق الإنجليزي، إن سوف يكون مؤتمر صحفي مساء اليوم في ملعب الدفاع الجوي من أجل تقديمه كلاعب جديد داخل نادي بيراميدز.





ولعب صبحي مع النادي الأهلي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فريق هدرسفيلد تاون.





وكشف النادي الأهلي منذ فترة، إن رمضان صبحي أبلغ أمير توفيق مسئول التعاقدات في القلعة الحمراء برغبته في الانتقال إلى بيراميدز خلال الموسم المقبل.



