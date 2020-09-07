شاهد.. دنيا سمير غانم في الساحل مع أصدقائها





ويتميز الفستان، بتفصيلة الأوف شولدر التى تكشف عن رشاقتها وجمالها.



كانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎



وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم.





شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .وكانت دنيا بإطلالة صيفية أنيقة، وظهرت بصحبة أصدقائها خلال قضاء الإجازة الصيفية في الساحل، فكانت ترتدي فستان الاصفر.