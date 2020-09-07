بالأسود.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"





شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نيللي بالصور وسط الطبيعة الخلابة ، جميلة كعادتها مرتدية فستان باللون الأسود ونسقت معه نظارة شمس سوداء ، وعلقت قائله :"heaven on the earth ".وحظيت الصور بتفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها "منورة يا أحلي شوجر".يذكر أن نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " ب100 وش" وهو من بطولة الفنان آسر ياسين و الفنانة نيللي كريم وشارك في العمل عدد من نجوم الفن منهم شريف دسوقى، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد على، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.