صراع إنجليزي للتعاقد مع جريزمان





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه يوجد صراع شرس بين ثلاثة أندية من كبار الدوري الإنجليزي الذين يتابعون وضع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة الإسباني.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن تلك الأندية هي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي وآرسنال ومانشستر يونايتد الذي كان مهتما بالنجم الفرنسي مؤخرًا.





ونوهت الصحيفة البريطانية أن النجم الفرنسي عاش أوقات غير جيدة في الموسم الأول مع برشلونة عقب إنتقاله إليه في الصيف الماضي قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة يبدأ الآن مرحلة جديدة مع المدير الفني للفريق الجديد الهولندي رونالد كومان ويطمح جريزمان في تقديم شيء مختلف عن الذي قدمه في الموسم الأول.



