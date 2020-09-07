مواعيد مباراتي الزمالك ضد سموحة والإنتاج الحربي بالدوري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن اتحاد الكرة المصري، عن مواعيد مباريات الجولة الـ26 و27 من بطولة الدوري الممتاز بالأمس، حيث سيلتقي نادي الزمالك امام فريقي سموحة والإنتاج الحربي. 

وحدد الاتحاد مواجهة نادي الزمالك ضد سموحة يوم 10 سبتمبر المقبل على ستاد الاسكندريه، بينما يواجه فريق الإنتاج الحربي يوم 13 سبتمبر على ستاد القاهرة الدولي. 

ويلتقي نادي الزمالك اليوم مع فريق طلائع الجيش في الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري.  

وحقق المارد الأبيض الفوز في الجولة الماضية على حساب بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

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