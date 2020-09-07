موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



يستعد نادي ليفربول لمواجهة تعد نارية أمام فريق ليدز يونايتد يوم السبت المقبل 12 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ونجح الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال النسخة الماضية بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 99 نقطة، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. 

وصعد ليدز يونايتد إلى البريميرليج هذا الموسم بعد حصوله على بطولة التشامبيونشيب في الموسم الماضي، وتأهل بجانبه الثنائي وست بروميتش ألبيون وفولهام. 

يذكر أن ليفربول حقق الفوز في مباراته الودية الأخيرة على حساب بلاكبول بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين على ملعب أنفيلد، ولم يسجل صلاح اي هدف خلال المباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المقابل الدوري الإنجليزي الجوله الاولى

أخبار تهمك

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

منذ 38 دقيقة

الصحة: تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد انتهاء الإيقاف.. كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

الكشف عن تفاصيل مباراة إعتزال عماد متعب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

كاف يحسم مصير مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 8 ساعات

أسباب تأخر صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى إيفرتون

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ساديو ماني يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي.. هل يكون الثعالب بوابة جوارديولا للعودة إلى المنافسة على البريميرليج ؟

هجوم عنيف من أندية التشامبيونشيب ضد الاتحاد الإنجليزي

ليفربول يسحق بلاكبول 7 - 2 بمشاركة محمد صلاح

محمد صلاح على موعد مع رقم تاريخي في افتتاح الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الصحة: تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

11:49 م

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

12:23 ص

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟