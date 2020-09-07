موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي













يستعد نادي ليفربول لمواجهة تعد نارية أمام فريق ليدز يونايتد يوم السبت المقبل 12 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ونجح الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال النسخة الماضية بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 99 نقطة، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





وصعد ليدز يونايتد إلى البريميرليج هذا الموسم بعد حصوله على بطولة التشامبيونشيب في الموسم الماضي، وتأهل بجانبه الثنائي وست بروميتش ألبيون وفولهام.



