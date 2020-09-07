بهذه الكلمات.. مادلين طبر تشيد بمخرج مسلسلها الجديد "الوجه الآخر"

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة مادلين طبر، عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مسلسل "الوجه الآخر" وأشادت بمخرج العمل سميح النقاش.

وشاركت مادلين صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "الوجه الآخر الحلقة الثانية علي cbc دراما ، مستمتعة بكل العناصر لكن شهادة المخرج متمكن، هو البطل الحقيقي في أول حلقتين سميح رجاء النقاش مبروك".

يشار إلى أن نسرين طافش يعرض لها حالياً مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.

"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.


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