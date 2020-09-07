جمهور "سيد درويش" يلتقط صورا تذكارية مع ميدو عادل ولقاء سويدان بعد انتهاء العرض (صور)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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رصد عدسة "الفجر الفني" عددًا من الصور لالتفاف الجمهور حول ميدو عادل والفنانة لقاء سويدان وذلك بعد انتهاء عرض المسرحية على مسرح "البالون".

وإلتقط الجمهور الصور التذكارية مع النجمين فيما أعربا عن سعادتهما بآراء الجمهور حول المسرحية.

مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي. .
جمهور "سيد درويش" يلتقط صورا تذكارية مع ميدو عادل ولقاء سويدان بعد انتهاء العرض (صور)
جمهور "سيد درويش" يلتقط صورا تذكارية مع ميدو عادل ولقاء سويدان بعد انتهاء العرض (صور)
جمهور "سيد درويش" يلتقط صورا تذكارية مع ميدو عادل ولقاء سويدان بعد انتهاء العرض (صور)
جمهور "سيد درويش" يلتقط صورا تذكارية مع ميدو عادل ولقاء سويدان بعد انتهاء العرض (صور)

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