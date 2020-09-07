تفاصيل مفاوضات النصر السعودي مع نجم اتالانتا

















يسعى نادي النصر السعودي للظفر بخدمات لاعب فريق اتالانتا الإيطالي، الأرجنتيني بابو جوميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقدم مسئولو العالمي عدة عروض لضم اللاعب، بعقد يمتد إلى موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، بمبلغ 5 مليون يورو سنويا كراتب للاعب وهو ما رفضه.





ورفع النصر عرضه إلى 6 مليون يورو سنويًا إضافة إلى سكن وسيارة ومكافآت، في حين أن اللاعب يرغب في الحصول على 8 مليون يورو سنويًا.





وأبدى نادي اتالانتا الإيطالي موافقته على رحيل نجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تاركًا الأمر في يد اللاعب.



