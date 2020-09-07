ابنة رجاء الجداوي: "الناس موجوعة على وفاتها وكأنها من أهلم " (فيديو)

قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها تكرمت في حياتها وبعد مماتها، مؤكدة أن الفنانة الراحلة كانت قريبة من الكل وأم لكل الفنانين والجمهور.





وأضافت أميرة، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ماما مش أمي لوحدي، وفيه جزء كبير منها كان لجمهورها، الناس موجوعة على وفاتها وبيعزوني وكأنهم من أهلنا، وهذا حب غير مسبوق".





وتابعت: "نجاحها في تقديم شخصية الارستقراطية العنصرية على الرغم من أن هذا بعيدًا عن شخصيتها الحقيقية تأكيد على موهبتها".





واستطردت: "كانت بتحسب الانستجرام جدًا والكلمات المتقاطعة، ولا يوجد أحد قصر معاها في مرضها وكنت حريصة على إبعاد البعض من حضور مراسم الدفن خوفًا عليهم".





وحلت أمس الأحد ذكري ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التى توفت أثر إصابتها بفيروس "كورونا"، الذى انتشر مؤخرًا في مصر بشكل كبير، وكانت رجاء الجداوي على علاقة كبيرة بابنتها الوحيدة "أميرة"، التى لم تنجب غيرها.





وكشفت "أميرة" ابنة رجاء الجداوي لـ"الفجر الفني"، عن أبرز المواقف التى لا تنسى مع والدتها حيث قالت"في البداية حابة أقول لماما ربنا يرحمك ويكرمك زى ماكنت كريمة أخلاقيا ومعنويًا، لسانك دايما كان حلو وكنتي بتحبى الكل، وربنا يكرمك بقدر حلاوة روحك".





وتابعت أميرة قائلة: "كل مواقفى مع ماما مقدرش أنساها، ومن أبرزهم موقف لما دخلت العزل الصحى، كنت بكلمها فيديو كول من البيت، وكنت قلقانة عليها واعصابى مشدودة، فكلمتها من غير ما اسرح شعري، لقيتها بتقولي "من لم يمت بكورونا مات بتسريحة بنته، وفضلنا نضحك مع بعض ونهزر".





واختتمت حديثها قائلة"دايما احتفال ماما بعيد ميلادها كان كبير وبيجمع الأصدقاء والمقربين لقلبها، وهى دايما بتحب الكل وصحابها كتير زي "طنط ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، نبيلة عبيد، بوسى، وغيرهم"، وكانت آخر هدية جبتها لماما البرفن بتاعها اللى هى بتحطه دايما".



