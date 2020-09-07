الكشف عن موعد عودة كهربا للتدريبات الجماعية في الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية.





وكان النادي الأهلي قد قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه الأربعاء الماضي على كهربا بعد "خناقته" مع زميله في الفريق محمد الشناوي.





وأكد عبد الحفيظ على أن كهربا سيشارك في التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء وعقب مواجهة حرس الحدود.





ونفى مدير الكرة ما يتردد حول تجميد اللاعب، مشددًا على أن اللاعب سيتواجد في المران غدًا الثلاثاء مثل باقي زملائه في الفريق.



