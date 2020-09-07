لقاء سويدان وميدو عادل يفاجئان منة فضالي بهذا التصرف على المسرح (فيديو)

حرصت الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل علي تهنئة الفنان منة فضالي بعيد ميلادها أثناء تواجدهما علي المسرح عند تحية عرض "سيد درويش" وقامت لقاء بالغناء لها وكانت مفاجأة لمنة فضالي التي تواجدت برفقة والدتها.

مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.