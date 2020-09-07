لهذا السبب.. عمرو أديب يعلن عن مكافأة مالية على الهواء (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن الإعلامي عمرو أديب، مكافأة مالية قدرها 20 ألف جنيه لمن يرشد عن مكان كأس الأمم الأفريقية المختفي، لافتا إلى أن من سيكشف عن مكان الكأس لن يطارده جنائيا.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا عايز حد يقولنا الكأس فين.. ومستعد أدفع أكتر من 20 ألف جنيه للي هيعرفنا مكانه"، منوها بأن الكاف اعتبر الكأس تذكارا تاريخيا.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وضعنا خطة لحضور الجماهير بطولة كأس العالم وفقا للاجراءات الاحترازية.

وتابع صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن بعد تداول أخبار عن سرقة كوؤس في وسائل الاعلام، تم التواصل بينه وبين رئيس اللجنة الأولمبية لكي يعرف ما هي ملابسات الموضوع.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن رئيس اللجنة الاوليمبية أوضح له أنهم كانوا منتوين عمل فاترينا لوضع الكؤوس بداخلها وعندها تم أكتشاف كأس ناقص.

وأوضح صبحي، أنه تم تشكيل لجنة رسمية كبيرة جدا من الوزارة من أكثر من اتجاه رقابي وقانوني وفني وكانوا يحققون طول اليوم وسيتم تكملة التحقيقات غدا وكتابة تقرير خلال ساعات قليلة عن ملابسات الموضوع.

وأشار إلى أن المعلومات المبدائية أن ما بعد أثار 2012 و2013 حدث اختفاء لبعض الأثار ولكن ذلك يجب أن يكون بالتحقيق الرسمي والمستندات.

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