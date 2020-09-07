الفنان أيمن عزب يكشف حقيقة وفاة والده بالكورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:25 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الفنان أيمن عزب، إن وفاة والده ليست بسبب مضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيدًا ببرتوكول وزارة الصحة فيما يخص كورونا، مضيفا: "والدي أصيب بفيروس كورونا منذ شهرين وخمسه أيام، وتم شفاؤه تمامًا بعد أن استجاب للعلاج".

وأضاف "عزب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي، وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن والده دخل المستشفى مرتان عقب شفاه من كورونا، بسبب أمراض أخرى، مشددًا على أنه رغم شفائه تمامًا إلا أنه كان يلتزم إجراءات التباعد وعدم الاختلاط بالأسرة أو من يحيط به تحسبًا لأى شيء.

يذكر أن والده توفى اليوم، وكتب أيمن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "انتقل الى رحمة الله الآن أبي.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. أسألكم الفاتحه والدعاء".

وأعلن الفنان أيمن عزب منذ شهر عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد طالبا الدعاء له قائلا: "لم أتصور يوما أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء.. منذ أيام دخل أبي المستشفى لأمراض شيخوخة ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء".

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