"تنظيم الاتصالات": 52 مليون زيارة لـ"الفيس بوك" في الساعة (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال حسام عبد المولى، رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك ما يقرب من 52 مليون زيارة لمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الساعة، مؤكدًا أن زيادة استهلاك الإنترنت في مصر تقترب من 100% منذ أزمة فيروس كورونا.

وأضاف عبد المولى في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك ضغطا كبيرا على المحتوى الترفيهي مثل نتفليكس وشاهد خاصة في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك مليون ونصف مستخدم للشات خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن هناك استثمار كبير في البنية التحتية للإنترنت في مصر وبفضل هذه الاستثمارات والتحديثات في البنية التحتية تم استيعاب هذه الزيادة الكبير في الاستهلاك والتي اقتربت من 100% دون أن تتعرض الشبكة في مصر لأي أزمات.

آخر تطورات أزمة فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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