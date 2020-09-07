فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام حرس الحدود.

ويحل الأهلي ضيفا على حرس الحدود في المباراة التي ستقام على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ

خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.

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