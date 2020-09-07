شاهد.. اللقطات الأولى لـ إضاءة ميدان التحرير

استعرض الإعلامي عمرو أديب، اللقطات الأولى لإضاءة ميدان التحرير بعد تطويره.





وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "حقيقي فرحت"، مناشدا المصريين بالحفاظ على ما يتم إنجازه في الدولة، معلقا: "في ناس عايزين كل ما نيجي نرفع راسنا، يكفونا على وشنا، وإنما مصر عمرها ما تنزل على ركبها".





وأضاف أن مصر ستستمر في طريق الإصلاح، متابعا: "مينفعش عشان عندنا مشكلة نولع في البلد أو نولع في نفسنا.. مصر دولة لا تنتحر، ومستقبلها أمامها





وفي وقت سابق، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل إدارة أصول الدولة غير المُستغلة، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، ومسئولي الصندوق السيادي المصري.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال (مبنى مجمع التحرير - أرض مبنى الحزب الوطني) بميدان التحرير، وذلك طبقًا للاحتياجات الفعلية، وفي إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.





وأكد وزير الإسكان، ضرورة اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة في محيط القاهرة الخديوية، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة، ويتكامل مع مشروعات التطوير الجارية بالقاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخي والثقافي والحضاري.



