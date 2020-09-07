محافظ البحر الأحمر يكشف حقيقة مد فترة التصالح بعد 30 سبتمبر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه لا صحة لما يشيعه البعض بالمحافظة بشأن مدة فترة التصالح مع مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر، مضيفا: "بعض الناس أشاعوا أن الحكومة سوف تقوم بمد فترة التصالح وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.. ولن يحدث تمامًا ولا يوجد مدة بعد 30 سبتمبر".





وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيطبق القانون والتعليمات بعد 30 سبتمبر، متابعا: "أنا التعليمات اللي بتجيني بنفذها وجيمع المواطنين عارفين ذلك".





وتابع محافظ البحر الأحمر: "أنا أول واحد فتحت الأكازيون في تخفيض مخالفات البناء بعدما حصلت على موافقة رئيس الوزراء والتخفيضات من 30 إلى 40% حسب طبيعة كل منطقة".





واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس 2020.





وفيما يخص الأملاك الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.





وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للازالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 16 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7983 مخالفة بناء، و3344 مخالفة زراعية بمساحة 207847 فدانًا.





وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 17 أغسطس 2020، بلغ 9،342،354 مليون طن، بمتوسط يومي 61 ألف طن.



