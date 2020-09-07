وزارة الري: السد العالي حائط يحمي مصر من الفيضانات (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن أي فيضانات في نهر النيل تؤثر على مصر سواء بالزيادة أو النقصان، لأن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، لافتًا إلى أن العام المائي في مصر يبدأ في 1 أغسطس، ويتم تحديد نوعه وشدته في شهر أكتوبر، وأن المؤشرات تشير إلى حدوث فيضان فوق المتوسط في مصر هذا العام.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك تعديات واختناقات أدت إلى ما حدث في السودان، وأن التعديات تؤدي إلى غرق الممتلكات وغرق الأرواح، مؤكدًا أن الهدف الرئيس من إزالة التعديات حماية المواطن ممتلكاته والحفاظ على أصول الدولة.

واستكمل أن التعديات أثرت على السودان بشكل كبير، ولكن مصر حريصة إلى إزالة التعديات حتى لا يكون هناك تأثير على النيل، مؤكدًا أن مشروع السد العالي يحمي مصر من الفيضانات، ويساعد في إدارة المياه بالشكل الأمثل، معلقًا: "السد العالي هو حائط السد وهو الحامي لمصر من الفيضانات".

وأكد متحدث وزارة الري، أن الفيضانات منحة ونعمة ولكن يجب أن تُدار بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أن كمية المياه المتواجدة في بحيرة ناصر خلف السد في الحدود الآمنة، وهناك خطط لإدارتها بالشكل الأمثل.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن أسباب حدوث السيول الكبيرة في السودان، بأن العام المائي يشهد بدايته حاليا، وبالتالي تسقط الأمطار دول منابع النيل، لافتا إلى أن كل المؤشرات وأدوات الرصد توصلت إلى أن الفيضان مرتفع ومبشر بشكل كبير، وحجمه ونوعه يتبين في شهري سبتمبر وأكتوبر بشكل تفصيلي.

وأضاف، أن السودان تعتبر دولة مصب ومنبع، نظرا لأن بها بعض الأنهار الصغيرة التي تنبع وتصب في نهر النيل، لافتا إلى أن حجم الأمطار هذا العام ضخم ما أدى إلى وقوع بعض الآثار الجانبية.

وأوضح أنه يجب علينا الاستعداد بشكل جيد لحدوث أي أضرار كما حدث في مصر في 2016 برأس غارب أو 2015 في الإسكندرية، لافتا إلى أن الأمطار نستطيع الاستفادة منها، وحجم الفيضان سيكون مبشر وفوق المتوسط بشكل مبدئى. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن انتقال رمضان صبحي وإكرامي إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موقف معارين الأهلي من العودة بداية الموسم الجديد

منذ ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

01:32 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟